Bronckhorst fout bij schrappen huizen Kranenburg, bouwers willen meer geld

Ondanks de bevolkingskrimp had Bronckhorst de bouw van 27 woningen in het dorp Kranenburg niet mogen schrappen. Of dit de gemeente nu twee miljoen schadevergoeding gaat kosten, blijft voorlopig onduidelijk. De geboden 78.000 euro is in ieder geval te weinig.

De gemeente Bronckhorst en de bouw- en projectontwikkelaars Nieuwenhuis uit Rijssen en Ronin uit Heesselt bedachten een plan voor 27 woningen bij het dorpje Kranenburg bij Vorden.

Bepaling

In de overeenkomst die in juli 2009 tussen partijen werd gesloten, was de bepaling over ‘onvoorziene toekomstige omstandigheden’ een belangrijke, zo zou later blijken. Als die zich zou aandienen, zouden partijen de overeenkomst in overleg met elkaar aanpassen.



Een dik jaar later deed de gemeente een beroep op de bewuste bepaling: vanwege de bevolkingskrimp werd het plan, dat bekend staat als Kerkweide-Zuid, geschrapt. De bouwer en projectontwikkelaar eisten dat de bouw doorging want anders zouden ze een schadeclaim indienen. Ze becijferden de geleden schade bij het niet bouwen van de 27 woningen op ruim 1,9 miljoen euro.

Rechtszaken

Er volgden in de loop van de jaren nogal wat rechtszaken en de gemeente bood een schadebedrag van 78.000 euro aan. Daar namen betrokken partijen geen genoegen mee en de zaak belandde uiteindelijk bij het gerechtshof. Die besloot dat de bevolkingskrimp geen reden was om de overeenkomst te ontbinden. Want al voor de overeenkomst werd gesloten, was bekend dat er sprake is van krimp in de Achterhoek.

Zo zijn er tijdens een bestuurlijk overleg in mei 2009 bijvoorbeeld afspraken gemaakt over het woningbouwprogramma in de regio Achterhoek. Dit moest naar beneden worden bijgesteld van 10.000 maar 5.900 woningen naar aanleiding van een rapport met cijfers over de krimp, zo valt in de uitspraak van het gerechtshof te lezen. Van een ‘onvoorziene toekomstige omstandigheid’ is daarom geen sprake, stelt het hof verder.

Hoge Raad

De gemeente Bronckhorst bestreed dit en ging in beroep bij de Hoge Raad. Die heeft dit beroep nu verworpen en bevestigt de uitspraak van het hof, waarmee de bouwer en projectontwikkelaar op dit punt in het gelijk gesteld worden: er was geen grond om de overeenkomst te beëindigen en de bouw af te blazen.

Bovendien, zo blijkt uit de beroepsuitspraak, kan de gemeente een wanprestatie verweten worden omdat ze de partijen niet geïnformeerd heeft over de bevolkingskrimp. Zelfs niet toen deze in mei 2010 over wilden gaan tot het bouwrijp maken van de grond in Kranenburg.

Om tafel

Hoe het nu verder gaat met de schadeclaim en de hoogte daarvan is nog niet duidelijk. Advocaat Peter den Boef die optreedt namens de bouw- en projectontwikkelaar zegt dat hij nu eerst met de gemeente om de tafel gaat om er onderling uit te komen.