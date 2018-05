Bronckhorst kiest voor kleiner college: drie wethouders

De drie partijen die bezig zijn een college te vormen in de gemeente Bronckhorst, willen gaan regeren met drie wethouders. Dat is er één minder dan het vorige college.

Alle drie de partijen schuiven één wethouderskandidaat naar voren. Voor Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) is dat partijleider Evert Blaauw. De VVD komt met Willem Buunk en de kandidaat van GroenLinks is Paul Hofman.

Slank bestuur

Met de keuze voor drie wethouders willen de partijen 'de onderlinge gelijkwaardigheid benadrukken en inzetten op een slank en krachtig bestuur met focus', aldus een gezamenlijk persbericht. Volgens formateur Gerard van den Hengel, die tijdens het formatieproces woordvoerder is, kan het werk in Bronckhorst ook door drie wethouders worden gedaan. ,,Het betekent wel dat er meer werk doorschuift naar hoge ambtenaren, want de wethouders moeten zich ook in de samenleving laten zien."

Een gevaar voor de democratie - ambtenaren worden niet gekozen - is dat volgens hem niet. ,,Het nieuwe college wil de burgers juist meer bij de politiek betrekken. Bovendien nemen de ambtenaren geen besluiten. Zij zullen de wethouders wel goed moeten begrijpen, en moeten invoelen wat die wethouders in hun afwegingen zullen meenemen."

Onnodige tegenstellingen

Volgens Van den Hengel, die twaalf jaar wethouder was in Barneveld, zijn er in Bronckhorst 'onnodige tegenstellingen' ontstaan. ,,Daarom is dinsdagavond de bevolking geraadpleegd voor het schrijven van het collegeprogramma, en gebeurt donderdag hetzelfde in de gemeenteraad. De drie partijen van het nieuwe college willen graag gevoed worden, ook door de toekomstige oppositie. Als dat niet gebeurt, volgt er over vier jaar weer een afrekening." Het college van GBB, GroenLinks en VVD gaat er volgens Van den Hengel 'voor 100 procent' komen.

Consultant

Evert Blaauw woont in Zelhem. Hij was in die gemeente fractievoorzitter van de VVD. Ook in fusiegemeente Bronckhorst was hij dat, tot hij zich in 2009 afscheidde en GBB begon. Hij werkt op dit moment als consultant voor het midden- en kleinbedrijf.

Willem Buunk woont in Steenderen en werkt als adviseur omgevingsbeleid. Tot 2015 was hij lid van de gemeenteraad van Utrecht voor de VVD. Hij werkt als adviseur omgevingsbeleid.

Doesburg

Paul Hofman werkt als manager voor een zorgorganisatie. Hij is op dit moment lid van Provinciale Staten voor GroenLinks. Hij stopt daarmee als hij wethouder in Bronckhorst wordt. Hofman woont in Doesburg. Vanwege de geringe afstand tot Bronckhorst en om zijn gezin met drie kinderen te ontzien, zal Hofman de gemeenteraad om toestemming vragen om in Doesburg te blijven wonen.