Bronckhorst kiest vrijwilliger van het jaar

Bronckhorst digitaal in landelijke kopgroep

11 oktober De gemeente Bronckhorst is volgens de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en Economische Zaken (EZ) op digitaal gebied prima bezig. De ministeries onderzochten voor het vierde jaar op rij de digitale volwassenheid van gemeentelijke websites in Nederland. Bronckhorst kwam als nummer vijf uit de bus. Vorig jaar eindigde Bronckhorst in hetzelfde onderzoek nog op de 20ste plaats.