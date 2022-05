Bronckhorst reikt voor het eerst Ondernemersprijzen uit

VIDEO Canadese Gail eert in Vorden haar oom, oorlogspi­loot Alan: ‘Zijn liefdesarm­band­je lag tussen de brokstuk­ken’

Twintig geallieerde soldaten die al meer dan 75 jaar begraven liggen op de algemene begraafplaats in Vorden, hebben nu een gezicht. Robert Ellenkamp, Wout Dekkers en Freerk Boekelo lieten fotostandaarden maken die op deze waterkoude zaterdag naast de graven worden geplaatst. Ook is er nu een boek over ‘de twintig’. De Canadees Alan Foote was een van hen.

2 april