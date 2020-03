Bronkhorstenaar Joop Holthausen mede-auteur van boek over Joop Zoetemelk

Het boek, dat op 30 maart wordt gepresenteerd in de Johan Cruijff Arena,brengt de carrière van Zoetemelk in beeld met ‘ongezien’ beeldmateriaal. Naast foto’s uit de collecties van topfotografen als Berry Stokvis en Cor Vos en beeldmateriaal uit het privé-archief van Zoetemelk zijn vele feiten verzameld. Wilfried de Jong heeft het voorwoord geschreven.

Nico Scheepmaker Beker

Zowel Holthausen (in 2005 met ‘Het Geheim van Raleigh’) als Ouwerkerk (in 2015 met ‘Etalagecoureur’) is winnaar van de prestigieuze Nico Scheepmaker Beker voor het beste sportboek van het jaar. Holthausen schreef al eerder een boek over Zoetemelk en produceerde wielerwerken over Fedor den Hertog, de Raleigh-ploeg, het tijdperk Michael Boogerd/Erik Dekker, de Tour in Holland en Hennie Kuiper.