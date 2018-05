Bronzen standbeeld Normaal van 'laatste technische snufjes voorzien'

Betrokken Vordenaar Jan Holtrigter (64) overleden

28 april ,,Er was bijna geen club in Vorden waar Jan niet bij betrokken was'', zegt Harry Jansen over de donderdag op 64-jarige leeftijd overleden Jan Holtrigter. Jansen is secretaris van Vordens Belang waarvan Holtrigter penningmeester was. Beiden stonden in 2016 aan de wieg van de plaatselijke belangenvereniging.