Burgemeester boos op politie in discussie over gesloten cellen: ‘Hier ben ik niet van gediend’

Midwinter­fair bij het Achter­hoeks Openlucht­mu­se­um: Leer hoe je de knipmuts moet maken

LIEVELDE - Het Achterhoeks Openluchtmuseum in Lievelde staat twee dagen in het teken van oude ambachten. Tijdens de Midwinterfair, waarvan woensdag de eerste dag was, is het hele museum in bedrijf.

30 december