Burgemeester van Bronckhorst neemt inwoners mee op wandeling: 'Praten over wat hen bezighoudt'

'Pianohobby­ist' uit Toldijk wint concours in Kiev, maar kiest voor rechten of economie

14 juli Derk-Jan Terpstra (15) uit Toldijk won in mei van dit jaar een pianoconcours in Kiev. Ze wilden hem daar zelfs wel op het conservatorium hebben. Toch zal de piano een hobby blijven. ,,Ik ga economie of rechten studeren."