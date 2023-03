Burgemeester ziet arbeidsmigranten liever ergens anders: ‘Maar nog geen reden om op te treden’

De plannen om de tijdelijke huisvesting in voormalig hotel Te Pas in Gendringen te verdriedubbelen, van 7 naar 22 mensen, leidt bij omwonenden tot zorgen over de toekomst van het pand. Daarover stelde Frank Aaldering schriftelijke vragen aan de burgemeester.



Ciseli Beheer b.v. heeft een vergunning aangevraagd om het hotel weer als zodanig te kunnen gebruiken, met tien tweepersoonskamers en twee eenpersoonskamers. Het bedrijf is eigenaar van het monumentale pand in de winkelstraat. Ciseli Beheer is onderdeel van de Ciseli holding waar ook RMS uizendbureau (voormalig Reyhan) onder valt.