Burgerboerderij De Patrijs uit Vorden pakt door: al twee afhaalpunten voor melk en groente open

VIDEO De wereld van Wilco (51) stortte in door een tumor en dwarslae­sie: ‘Ik werd wakker na de operatie, voelde niets vanaf m’n navel’

13:14 Wilco Klein Nengerman kijkt eens in zijn koffiekop. Hij heeft net een paar flinke slokken genomen. De mok is in zijn visie nog halfvol. Want Wilco probeert overal het positieve uit te halen, ook al stortte zijn wereld vijf jaar geleden even in. Toen liep de 51-jarige Vordenaar een incomplete dwarslaesie op: zijn onderlichaam raakte verlamd vanaf zijn navel. Er was een dip, maar de handbike bracht het heilige vuur terug.