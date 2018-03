CDA blijft de grootste in Bronckhorst met Gemeentebelangen op de hielen

Momenteel vormen in Bronckhorst CDA, PvdA en D66 de coalitie. Alle drie de partijen verliezen één zetel. ,,Dat is niet leuk'', erkent CDA-lijsttrekker Wilko Pelgrom. ,,We hadden erop gerekend dat we acht zetels zouden houden. Maar we staan nog steeds bovenaan. We hebben moeilijke dossiers gehad waar we doorheen zijn gekomen.'' Pelgrom wil de uitslag eerst 'goed laten indalen en van daaruit kijken hoe we verder moeten'.



PvdA en D66 denken beiden last te hebben van de landelijke trends in verkiezingsland. ,,We worden nog steeds een beetje afgerekend op het landelijke beleid'', stelt PvdA-lijsttrekker Antoon Peppelman. Jan Engels van D66 toont zich realistisch: ,,Natuurlijk hadden we graag drie zetels vastgehouden. Maar hier moeten we het mee doen.''