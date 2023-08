Competitie start met derby’s DZC’68-FC Winterswijk, DVC’26-Westervoort en Babberich-’t Peeske

Van Eldik Uitvaart­zorg na 25 jaar in andere handen: ‘Dood en leven liggen zo dicht bij elkaar’

Het duurde even voor de papieren rompslomp geregeld was, maar nu is het zover: Jim en Petra van Eldik dragen Van Eldik Uitvaartzorg in Varsseveld over na er liefst 25 jaar aan het roer te hebben gestaan. Voor het paar is het tijd om wat afstand te gaan nemen.