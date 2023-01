Dat is pech, stoep weg: deel van de stoep in centrum Didam spontaan weggezakt

MET VIDEO Fatbikes razend populair nu je op een snorfiets verplicht een helm op moet

DOETINCHEM - Het is een gekkenhuis in de winkels van scooterhandelaar La Souris door de invoering van de helmplicht. Sinds dit jaar is een helm ook verplicht voor snorfietsen. De brommerhelmen zijn daarom momenteel niet aan te slepen, zegt eigenaar Armando Muis.

