De fans van Frans

ColumnAfgelopen jaar vloog voorbij. Een aanloop, een sprong en voor ik het wist zaten we bij de kerstboom, vierden oud en nieuw en proostten sloerig in de rakker ( rakkert mag ook) op het nieuwe jaar en de verjaardag van dochter op 1 januari.

De sloerig-uitdrukking ken ik nog niet zo lang maar betekent op z’n Achterhoeks zoiets als brak.

Over Achterhoeks gesproken, vorige week was ik bij de oudejaarsconference van Frans Miggelbrink in Amphion, drie volle zalen, volledig uitverkocht. Hij zou, zo stond op de website, in één avond alles er doorheen jagen wat ons in de afgelopen drie jaar is overkomen, met de hele club bij elkaar, ‘effe nöhlen’ en lachen over dat wat gelukkig achter ons ligt. Daar moest ik heen.

Behalve dat het knap is in twee uur nöhlen de zaal plat te krijgen, leerde ik er ook weer wat van als import-Achterhoeker. Wehl spreek je uit als Wel, Loil als iets tussen lol en lul in, en bruiloft als brulluf, brulfte, brulleft.

In de loop van zo’n bruiloft gingen de broekspijpen van de heren omhoog, de knoopjes los en de stropdas om het hoofd vertelde Frans. Ook gingen ze op de grond zitten, deden een schoen uit en gingen ermee op de grond slaan. Ik had geen idee. De zaal wel.

Quote Aan zelfspot ook geen gebrek hier.

Voorafgaand aan zo’n feest werden er door de mannen dennetjes uit het bos gehaald, door de vrouwen roosjes gevouwen en zodra alles groen was gemaakt flink gedronken. Laat die drank maar aan de Achterhoekers over, zelf moest ik nogal lachen om het stukje waar Frans een plassende man nadeed, schuin voorover, steunend met zijn hoofd tegen de muur.

Aan zelfspot ook geen gebrek hier. Toen Frans begon over de vergrijzing in de Achterhoek hoefde hij ter illustratie alleen maar het licht aan te doen in de zaal.

Na afloop sprak ik een man. Hij was net als iedereen in de zaal dol op Frans en las al zijn columns in de krant. ,,Die van de rest sla ik over, kunnen me niks schelen, maar die van Frans lees ik allemaal!”, zei hij.

Ik hou van de Achterhoek met z’n trotse Achterhoekers. Speciaal voor jullie een onmundig mooi jaar gewenst allemaal. Alderbastend mag ook.

