De Graafschap heeft nog puzzelstukjes te leggen: nieuwe keeper op komst, maar ook behoefte aan ‘nummer 10’ en flankspeler

Slachtof­fer tragisch ongeval in Spanje is man (36) uit Achterhoek, schok is groot: ‘Een hele mooie lieve jongen’

De 36-jarige man die woensdag om het leven is gekomen bij een tragisch ongeval in het Spaanse Torremolinos is een inwoner van Loil, een dorp in de Achterhoek. Dat bevestigen twee bronnen onafhankelijk van elkaar tegenover deze site. Zijn vrouw en kinderen zagen het ongeluk voor hun ogen gebeuren. Onder vrienden en in het dorp is de schok groot.