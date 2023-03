De Graafschap moet op zoek naar nieuwe directie; Peter Bijvelds neemt taken voorlopig waar

Laatste kerkdien­sten in Giesbeek en Spijk; vier andere kerken in loop van dit jaar ‘dicht’

De Sint Martinuskerk in Giesbeek en de Gerardus Majellakerk in Spijk zijn toe aan hun laatste eucharistieviering. Over twee weken verliezen de kerken na deze plechtigheid hun oorspronkelijke functie. Het altaar wordt dan ontkleed en pastoor Thanh Ta draagt het zogenoemde allerheiligste de kerk uit.