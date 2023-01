De Graafschap op scherp gezet door uitslagen in FA Cup: ‘We zijn niet bepaald cupfighters gebleken’

update Twee leiders protest Doetinchem­se vluchtelin­gen overge­plaatst naar Ter Apel, COA spreekt van ‘uitzonder­lij­ke maatregel’

DOETINCHEM - De twee vluchtelingen die zondag het protest zouden hebben geleid waarbij aandacht werd gevraagd voor de slechte leefomstandigheden in de crisisnoodopvang in Doetinchem, zijn nog diezelfde dag naar de opvang in Ter Apel gebracht. Een ‘uitzonderlijke maatregel’, aldus het COA.

9 januari