De Graafschap stelt teleur bij hekkensluiter

De Graafschap is maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie niet verder gekomen dan een 1-1 teleurstellend 1-1 gelijkspel bij hekkensluiter Jong FC Utrecht.

Door de remis loopt de ploeg van trainer Adrie Poldervaart schade op in de strijd om deelname aan de play-offs. Met 27 punten uit 22 duels blijft De Graafschap op een twaalfde plaats staan.

De Graafschap speelde op sportpark Zoudenbalch een zeer zwakke eerste helft tegen de hekkensluiter in de Keuken Kampioen Divisie. Trainer Adrie Poldervaart had het succesvolle middenveld van de laatste weken (Lion Kaak, Philip Brijttijn en Mees Kaandorp) uit elkaar gehaald. Kaak verdween naar de bank, omdat Siem de Jong voor het eerst sinds 11 december weer in de basis startte.

De Jong begon als aanvallende middenvelder en speelde heel diep. Daardoor moest de jonge Brittijn, die de laatste weken met zijn aanvallende acties opviel, verder terug spelen. Hoe langer de eerste helft duurde, hoe groter de ruimtes werden waarin De Graafschap bij balverlies kwam te spelen.

In de 25ste minuut kwam Jong FC Utrecht op een 1-0 voorsprong toen de dit seizoen doorgaans zo betrouwbare doelman Hidde Jurjus zich volledig verkeek op een schot van spits Aurelio Oehlers.

Na de 1-0 werden de Utrechtse beloften steeds dreigender en was Oehlers dicht bij de 2-0. Nu redde Jurjus wel knap. De Graafschap kreeg in de eerste helft één kans. In de 40ste minuut schoot rechtsbuiten Camiel Neghli de bal net langs de verkeerde kant van de paal.

De Jong bleef in de tweede helft in de kleedkamer achter en werd vervangen door Giovanni Korte, die als rechtsbuiten ging spelen. Daardoor kwam Neghli op ‘10’ terecht. Het nieuwe tactische plan kon een paar minuten na rust al bijna de prullenbak in. Eerst redde Jurjus op een inzet van Oehlers en in de rebound schoot Mees Rijks voor een leeg doel over.

Daardoor bleef De Graafschap in leven en zette eindelijk echt aan. Nadat een kopbal van Jeffry Fortes nog van de lijn werd gehaald, was het in de 58ste minuut wel raak toen verdediger Rio Hillen na een hoekschop het laatste zetje gaf: 1-1.

In het laatste half uur speelde De Graafschap wél met meer energie en zette Jong FC Utrecht zwaar onder druk. De Superboeren kregen een aantal hoekschoppen, maar de 1-2 viel niet meer.

Jong FC Utrecht-De Graafschap 1-1 (1-0). 25. 1-0 Oehlers, 58. 1-1 Rio Hillen

De Graafschap: Jurjus; Schouten, Fortes, Hillen, Büttner; Brittijn, Kaandorp, De Jong (46. Korte); Neghli (86. Bouihrouchane), Benschop (79. Haen), Önal (70. Valencia).

Scheidsrechter: Vos.

Gele kaart: -

