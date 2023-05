De Graafschap trekt d’r volgend seizoen weer op uut in de KKD: ‘Het was allemaal net niet’

Enschedese Linda kruipt in de huid van Spaanse sopraan: ‘De muzikale verliefd­heid met Freddy Mercury, prachtig!’

Aangekondigd als ‘special guest’ kruipt de Enschedese Linda Kinsbergen opnieuw in de huid van sopraan Montserrat Caballé (1933-2018). Wereldberoemd door haar optreden samen met Queen-zanger Freddy Mercury. Het nummer Barcelona klinkt zaterdagavond 29 april opnieuw in het Theater Berkelland in Eibergen. „Die twee zo verschillende muzikale werelden van klassiek en pop bij elkaar brengen. Daar doe ik het voor.”