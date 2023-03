De Graafschap zonder Korte en Hillen tegen Jong PSV: ‘We hebben het vaak lastig met Jong-teams’

De Graafschap kan in de uitwedstrijd niet beschikken over de geblesseerde Giovanni Korte en de geschorste Rio Hillen. Interim-trainer Richard Roelofsen beseft dat de Doetinchemse club moet winnen om volop in de race te blijven voor een plek in de play-offs voor promotie naar de eredivisie.

Korte heeft last van een achillespeesblessure en Roelofsen wil geen risico nemen. Hillen kreeg maandag tegen PEC Zwolle (0-1-nederlaag) zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor voor één duel geschorst. Korte en Hillen worden tegen Jong PSV waarschijnlijk vervangen door Joel Valencia en Robin Schouten.

Valencia gaat als linksbuiten spelen, waardoor Basar Önal verhuist naar de rechterkant. Camiel Neghli blijft op de nummer tien-positie staan. Schouten gaat als rechtsback fungeren, waardoor Jeffry Fortes samen met Xandro Schenk het centrale verdedigingsduo vormt.

De Graafschap mist naast Korte en Hillen ook Siem de Jong, Jan Lammers en Charlison Benschop nog. Het trio trainde donderdag individueel. De Jong maakte zijn rentree op de training. De verwachting is dat hij na de interlandperiode aansluit bij de groep.

Benschop wordt door technisch directeur Peter Bijvelds buiten de wedstrijdselectie gehouden, omdat zijn aflopende contract bij de eerstvolgende keer dat hij in actie komt voor De Graafschap met een jaar wordt verlengd en dat wil de club voorkomen. Volgens Roelofsen verlopen de onderhandelingen zeer stroef.

Twee punten

De Graafschap kan zich weinig misstappen meer veroorloven in de jacht op een play-offticket. De club heeft als nummer twaalf in de Keuken Kampioen divisie twee punten achterstand op de achtste plaats van MVV Maastricht, die virtueel nog net genoeg is voor deelname aan de play-offs.

,,We moeten van Jong PSV winnen”, zegt Roelofsen. ,,Dat zal niet makkelijk worden, want we hebben het vaak lastig met Jong-teams. We hebben doorgaans moeite met de dynamiek, snelheid en vaardigheid van de spelers. Wij moeten zorgen dat we compact blijven staan en in de duels komen. Dan maken we een grote kans op de zege.”

De Graafschap zag tegen PEC Zwolle een sterke reeks beëindigd worden. De ploeg won daarvoor vier keer op rij (van Roda JC, FC Eindhoven, Helmond Sport en FC Dordrecht), waardoor de hoop op plaatsing voor de play-offs volledig is teruggekeerd.

,,Maar dat geeft niet extra druk”, vertelt Roelofsen. ,,Alles wat we nu bereiken is mooi meegenomen. We zaten in een kansloze positie. Ik vind ons echt de underdog voor het behalen van de play-offs, maar ik heb daar wel alle vertrouwen in. Ook PEC hebben we in de tweede helft nog goed weerstand kunnen bieden.”

Jong PSV-De Graafschap begint vrijdag om 20.00 uur op sportcomplex De Eendracht en staat onder leiding van scheidsrechter Jesse Rozendal.

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: Jurjus; Schouten, Fortes, Schenk, Büttner; Kaak, Brittijn, Neghli; Önal, Haen, Valencia.

