De viool van Eva uit Oekraïne brengt geluk op deze camping: ‘Belangrijkste is dat we op een veilige plek zijn’

Opvang Oekraïners op Hengelose camping wordt overgeno­men door gemeente

HENGELO - De opvang van 23 Oekraïense vluchtelingen, die verblijven in vijf stacaravans op camping Kom Es An in Hengelo, wordt overgenomen door de gemeente Bronckhorst. Die heeft ook nog een voormalige boerderijwoning in het buitengebied van Hengelo beschikbaar voor acht vluchtelingen, maar die wordt vooralsnog niet gebruikt.