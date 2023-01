Deze Achterhoekers strijden mee om titel ‘Beste bestuurder van Nederland’

De Achterhoekse bestuurders Ted Kok en Peter Drenth zijn genomineerd voor de jaarlijkse verkiezing van beste bestuurders van Nederland. Drenth woont in Doetinchem en is gedeputeerde van de provincie Gelderland en Didammer Kok is al jaren wethouder in de gemeente Aalten.

De prijs is in het leven geroepen door Binnenlands Bestuur, het vakblad voor ambtenaren en bestuurders. Er zijn drie categorieën: beste bestuurder algemeen, beste bestuurder jonger dan 40 jaar en de beste bestuurder van een kleine gemeente met maximaal 35.000 inwoners.



In die laatste categorie is Ted Kok genomineerd. Hij wordt op de website bestebestuurder.nl omschreven als ‘toegankelijk, betrokken en politiek uiterst slim, die doorpakt en daadkracht toont’.

Het is niet voor het eerst dat Aaltense wethouders zijn genomineerd voor deze prijs. Vorig jaar werd Joop Wikkerink al uitgeroepen tot beste bestuurder van een kleine gemeente. Eerder was zijn collega Hans te Lindert genomineerd voor deze prijs. Voor Kok is het de tweede keer dat hij kans maakt op deze verkiezing.

,,En daar ben ik best trots op”, laat Kok weten.

Kikkers in de kruiwagen

Peter Drenth is al gekozen tot beste bestuurder van Gelderland. Hij is nu door naar de landelijke finale.

Over Drenth wordt het volgende geschreven: ‘Gedeputeerde Drenth is volgens stemmers een echte verbinder, die alle kikkers in de kruiwagen weet te houden’.

Drenth legt politieke beslissingen helder uit, zodat het voor inwoners duidelijk wordt wat de politiek voor hen doet, aldus de jury. Vooral zijn oplossingsgerichte en daadkrachtige optreden in het complexe stikstofdossier wordt door stemmers geprezen. ‘Met zijn koersvastheid en durf zet hij Gelderland op de kaart als voorbeeld voor het hele land’.

Op deze website kan gestemd worden. Daar staan ook uitgebreide profielen van de kandidaten.

Ted Kok maakte deze zomer furore met zijn fietstocht langs Monopolystraten in Nederland, zoals op deze foto die gemaakt is op de Grote Markt in Groningen.

