Deze vrouwen vechten nog elke dag tegen de onzichtbare gevolgen van corona: ‘Ik ben een ander persoon geworden’

Een nachtelijk museumbe­zoek? In Zutphen kan het tijdens ‘24 uur Hanze’

Ronddwalen in een donker museum of je ’s nachts rond laten leiden door de stad. Het kan op 14 oktober in Zutphen. Ter ere van het Hanzejaar viert Zutphen dan met andere Hanzesteden 24 uur Hanze.