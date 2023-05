Di-rect zet de Bleek op stelten tijdens AchterlandXL, gelukkig hebben we de beelden nog

column Een staatsse­cre­ta­ri­aat dicht ik mezelf wel toe, belast met de veiligheid in en rond voetbalsta­di­ons

Mocht er op korte termijn een nieuw kabinet nodig zijn, dan wil ik daar best een rol in spelen. Een ministerschap is te hoog gegrepen voor iemand die in zijn werkzame leven amper een visakte heeft bemachtigd.