Dickens Museum sluit, geliefde vrek Scrooge verlaat Bronckhorst

Geest van Voorbije Kerstmis

Het karakteristieke pandje in hartje Bronkhorst stond al zo'n twee jaar te koop. Nog iedere zomer komen er touringcars vol met mensen speciaal naar Bronkhorst voor een bezoekje aan het Dickens Museum. Al jaren zwaait een klein clubje vrijwilligers er de scepter. Vanwege zijn leeftijd en mindere gezondheid was Sjef de Jong (86) de laatste drie, vier jaar al niet meer actief. Maar voor iedereen blijft hij bekend als vertolker van Scrooge, het bekende personage van Dickens uit A Christmas Carol, met name tijdens het jaarlijkse Dickens Festival in december. ,,Voor Bronkhorst is de sluiting van het museum ontzettend jammer", zegt Dirk de Jong, de zoon van Sjef. ,,Iedereen heeft de kans gehad om het pand met de collectie over te nemen, maar interesse hiervoor is nooit concreet geworden."

Geest van Huidig Kerstmis

Geest van Toekomstig Kerstmis

Wat er met de bijzondere collectie gaat gebeuren, is nog niet duidelijk. Dirk de Jong is ervan overtuigd dat deze uiteindelijk in zijn geheel wordt overgedragen aan een liefhebber.



Het Dickens Festival blijft gewoon bestaan. Ook zonder museum blijft het Anton Pieck-gehalte van het stadje hoog. ,,Bronkhorst is in de stijl van Dickens", vindt Marian Zuidema van Ondernemers Gilde Bronkhorst. ,,Natuurlijk is het verdwijnen van het museum is een gemis. Sjef had ook altijd grote invloed op het festival. Iedereen kende hem als Scrooge. Maar we moeten als Bronkhorst verder."