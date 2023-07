Dit is hoe oud voertuigen in jouw gemeente zijn

Stroomka­bels Zutphen onder­gronds: tennisclub Warnsveld wil ze niet onder de banen hebben

Dat hoogspanningskabels ondergronds veiliger zijn dan bovengronds, is niet voor iedereen een uitgemaakte zaak. Tennisclub Welgelegen in Warnsveld is bang dat op termijn zal blijken dat er ook aan ondergrondse kabels gezondheidsrisico’s zitten. De club wil daarom niet dat de kabels, zoals nu gepland, onder de tennisbanen door geboord worden.