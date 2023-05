Dit moet mij al lange tijd van het hart: ik ben tegen die radicale FDF-boeren

Meevaller voor verkeer richting centrum Lochem: belangrij­ke brug in weekeinde alweer open

Het centrum van Lochem is vanaf dit weekeinde een stuk beter bereikbaar dan de afgelopen twee weken. Het opknappen van de Reudinkbrug, een belangrijke verkeersader richting hartje Lochem, is een stuk sneller klaar dan gepland. Daardoor kunnen wandelaars, fietsers, automobilisten en kleine busjes vanaf zaterdag alweer over de brug.