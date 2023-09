Dit waren de populairste voornamen in Doetinchem in 1880

Borculo’s zwartste dag 1 op 16 nagebouwd

Wie in Borculo de jaarlijkse verlichtingsroute volgt, wordt stil bij het schouwspel aan de Heer Rudolfstraat. Buurtbewoners hebben hier aan de hand van foto’s uit 1925 de bij de stormramp deels verwoeste Joriskerk nagebouwd. „Schaal 1 op 16. En stevig geschoord, want we willen in de aanloop naar 2025 geen volgende ramp!”