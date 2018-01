Docu Ode aan Vorden gaat sneller dan verwacht op herhaling

videoHet oorspronkelijke plan was om eenmaal in de vijf jaar het tijdsbeeld van het dorp Vorden enkele malen te vertonen. Die reeks stond voor het jaar 2022 gepland. Maar Fons Rouwhorst bezweek uiteindelijk voor de vele verzoeken om dat tijdsbeeld - zijn documentaire Ode aan Vorden - deze maand nog een paar keer over het voetlicht te brengen. Vrijdag, zaterdag en zondag is de docu te zien in een uitverkocht Kulturhus.

Ode aan Vorden blijft zoals de docu al dik een jaar is. De film was eind 2016 gereed. ,,Een tijdsbeeld, voor altijd'', zegt Rouwhorst. Want er gaat de komende jaren veel veranderen in Vorden, verwacht Rouwhorst. ,,Wij hebben proberen te vangen hoe Vorden in 2015 en 2016 was. Sociaal gezien. Hoe zag de natuur eruit. Wie waren toen markante Vordenaren...''

Er kwamen zoveel aanvragen binnen voor een hervertoning, dat Rouwhorst van zijn plan afstapte om de docu pas in 2022 weer te laten zien. ,,Ook mensen van buiten Vorden willen de film dit jaar graag nog een keer zien. Mensen uit Doetinchem en Zutphen bijvoorbeeld. Die wandelen of fietsen vaak door de Vordense natuur en herkennen daarvan veel terug in onze docu.''

Zwarte Cross

Ineke Heinen (assistentie/productie/regie): ,,Toen we in de loop van vorig jaar besloten om de docu weer te vertonen, waren de kaarten voor de eerste voorstelling toen al in no time weg. We wilden het bij één avond houden, maar het zijn er drie geworden.'' Rouwhorst: ,,'t Is een beetje de Zwarte Cross in het klein... We wilden een avondje film houden en dat is uitgegegroeid tot een driedaags evenement.''

De volgende reeks vertoningen van Ode aan Vorden is over vijf jaar, bezweert Rouwhorst. ,,Januari 2023. Eerder niet. We maken dit jaar voor één keer een uitzondering.''

Nieuw project

Rouwhorst is inmiddels bezig aan een nieuw project: een documentaire over de Vordense buurtschap Kranenburg. Drie belangrijke periodes van de katholieke enclave worden in de film behandeld. De tijd van de Reformatie (zestiende en zeventiende eeuw), het omslagpunt in de wilde jaren zestig én de jaren negentig, waarin het katholieke karakter van Kranenburg verdween.