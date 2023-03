Doesburgse mosterdfabriek blijft zaad uit Aalten gebruiken, maar zorgen over dure potjes

Wij kregen seksuele voorlich­ting bij biologie. De leraar deed een condoom om een banaan

Op de basisschool, toen nog lagere school, werd ik verliefd op Benny. Ik was 6 en durfde hem dat niet te zeggen, dus toen ik na lange tijd al mijn moed bij elkaar had geraapt schreef ik hem een brief: ik ben op jou, jij ook op mij? Ja/nee.