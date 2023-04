Doetinchem heeft straten, lanen en dreven: dit is het verschil

Boswachter Dirk over aanpak droge bossen in de Achterhoek: ‘Bos is emotie, bomen zijn emotie’

Een best wel grote uitdaging, noemt boswachter Dirk van den Brink het beheer van de Achterhoekse bossen in de komende jaren. Reden: de klimaatverandering. Hoe daarmee verder? Daarover vertelt hij woensdag in Neede.