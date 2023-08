Doetinchem wil heel snel kleinere opvang voor 75 à 100 asielzoekers

met bewakingsvideo Bizarre fietsdief­stal in Zutphen: ‘Wie verwacht nou dat hoogzwange­re en rolstoeler zoiets doen?’

Claudia Broer weet niet wat ze meemaakte in haar Zutphense fietswinkel. Op klaarlichte dag wordt daar een peperdure e-bike gestolen. En als Broer de camerabeelden bekijkt, is ze stomverbaasd. Samen met haar monteurs komt ze in actie. ,,Misschien wordt de politie nu boos. Jammer dan.’’