Donateurs houden zwembad in Steenderen boven water

Lange termijn

Koekkoek: “Wij wisten dat dit zou komen. Het gaat ook zeker niet slecht met ons zwembad, we draaien goed maar dit willen we vooral zo houden tot in de verre toekomst. De donateursactie is vooral opgezet om stabiliteit in de inkomsten te realiseren voor een langere periode zodat we minder afhankelijk zijn van bijvoorbeeld het weer of de gemeente. Ook komen er nog grote, noodzakelijke uitgaven aan qua onderhoud.