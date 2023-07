Drie automobilisten botsen tegen elkaar op A18 bij Didam

Sleutel of pas kwijt op de Zwarte Cross? Hier kun je die terugvin­den

Met 68.500 bezoekers per dag op de Zwarte Cross zijn er altijd tientallen mensen die iets kwijtraken op het festivalterrein. Maar geen paniek: als je verloren pinpas, fietssleutel of zonnebril is gevonden, kun je die hier misschien wel terugvinden.