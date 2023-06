Dringende oproep aan al die van de pot gerukte wappies: stop met die bedreigingen!

Goeoeoeoe­oe­de­mid­dag in Zutphen: straat wint 325.000 euro

In de Hawkinsstraat in Zutphen konden ze hun geluk niet op, toen ze vandaag presentator Gaston Starreveld hun straat in zagen lopen. Tenminste, degene die een lot hebben bij de Postcode Loterij en op de juiste postcode wonen (7207 RR). Acht deelnemers mochten in totaal 325.000 euro verdelen.