Drukte bij start Achterhoekse Wandeldagen op Simonsplein: ‘Heel goed gevoel’

Topstuk uit Rijksmuse­um te zien in Museum Henriette Polak Zutphen

Deze zomer worden twaalf topstukken uit het Rijksmuseum gematcht met twaalf werken van twaalf musea in Nederland. In Gelderland is het Zutphense Museum Henriette Polak uitverkoren. Daar komt werk van Breitner te hangen.