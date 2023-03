Duitse bakker keert maand na sluiting terug op zelfde plek in Doetinchem

Natuurwaarnemingen In Losser zagen vogeltel­lers op één ochtend bijna vijftig rode wouwen overvlie­gen

Aan het begin van de lente komt langzaam maar zeker de massale trek van vogels weer op gang. In Twente en de Achterhoek nemen we geleidelijk afscheid van wintergasten zoals smient, klapekster, grote zilverreiger en kolgans, maar verwelkomen we de eerste zomergasten.