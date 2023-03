‘DVC is een club van NIX’: DVC ’28 gaat de strijd aan tegen toenemend alcoholgebruik onder jongeren

Studenten Graafschap College in de prijzen bij NK beroepen onder toeziend oog van de koning

Bij het Nederlands Kampioenschap voor beroepen, Skills The Finals, zijn twee studenten van het Graafschap College in de prijzen gevallen. Onder het toeziend oog van koning Willem-Alexander gingen in de Amsterdamse Rai mbo-leerlingen uit heel Nederland met elkaar de strijd aan. Inzet: wie is de beste op zijn vakgebied?