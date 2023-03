DVC’26 krijgt nieuw kunstgrasveld: ‘Dat veld bleek slechter dan we dachten’

met video Ziekenhuis­per­so­neel Slingeland in actie: ‘We leveren wel zorg, kunnen niet zomaar alles loslaten’

Waslijnen met kleding van OK-medewerkers en verpleegkundigen; ‘de zorg wordt uitgekleed’. Een half uur lange zitactie in de centrale hal en zakjes drop voor de bezoekers van het ziekenhuis. De tekst: ‘wij willen 10 procent dr’op.’ In het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem voert een groot deel van het personeel actie voor een betere cao.