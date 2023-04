Een Koningsdag uit het boekje; controleurs houden oogje in zeil of handelaren kindermarkt niet kapen

Alsof het koude en natte voorjaar in één klap vergeten is. Zo massaal vierde de Liemers donderdag de 56ste verjaardag van koning Willem Alexander.

Het Rode Kruis mocht dan waarschuwen voor een bitterkoude ochtend, de zon was nog niet boven de horizon uitgestegen uit of plaatsen als Zevenaar, Didam, Duiven en Doesburg stroomden vol met goedgemutste koningsgezinden. Na drie jaar coronapandemie en een verregende Koningsdag is deze er weer eentje uit het boekje.

Het meest druk was het misschien nog wel in de binnenstad van Zevenaar. Al vanaf een uur of tien is het schuifelen geblazen langs de eindeloze rijen met kleedjes waarop kinderen hun te klein geworden kleding, de uitgelezen boeken en het niet meer gebruikte speelgoed aan de man probeerden te helpen.

Toch maken ook steeds meer volwassenen gebruik van de kindermarkt. Wie niet bang was voor wat sjouwwerk kon complete breedbeeldtelevisies, twee meter hoge spiegels en zelfs een gigantisch konijnenhok op de kop tikken.

Gemeentelijke handhavers controleerden of alles wat te koop aangeboden werd wel tweedehands was. Wie nieuwe waar aanbood kreeg een waarschuwing. Dat alles om te voorkomen dat professionele kraamhouders de kleedjesmarkt kapen. Per slot van rekening is een vrijmarkt wat anders dan een braderie.

Wachten op de zon

Volledig scherm Het wachten is op de zon, want het is toch wel koud. Foto Theo Kock © Theo Kock

Nog een beetje klappertandend kijken de 13-jarige Fylou van Dick en de 14-jarige Linde Heutink uit over hun uitgestalde waar. Al rond zessen in de vroege ochtend kaapten de twee Zevenaarse vriendinnen samen met hun Didamse schoolgenoot Pien Kamphorst (14) een plek in de Grietsestraat.