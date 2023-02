Een lage citoscore, twijfelende leraren en vmbo-k advies: tegen de verwachtingen in lukte het Elnaz tóch om dokter te worden

Update Ook Bronck­horst, Aalten en Winters­wijk doneren 1 euro per inwoner voor hulp na aardbeving: ‘Geld voor drinkwater en tenten’

Ook Bronckhorst, Aalten en Winterswijk doneren 1 euro per inwoner voor de hulpverlening aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Het gaat om in totaal ruim 95.000 euro.