Een nieuwe prins: Rob II leidt dit jaar de feestelijkheden van de Vrolijke Drammers in Loil

LOIL - Waar vroeger de pastoor het laatste woord had, heeft de Loilse carnavalsvereniging de Vrolijke Drammers vrijdag- en zaterdagavond een pronkzitting gehouden. Zondagmiddag was er ook nog een pronkzitting voor de kinderen. De oude katholieke kerk, tegenwoordig 't Hart van Loil, was prachtig verlicht en een sfeervolle entourage voor de feestelijkheden.

Hoogtepunt van de pronkzitting was zoals elk jaar de presentatie van de nieuwe prins. Zoals dat in Loil gaat, waren er ook deze keer elf kanshebbers. ,,Het is altijd een grote eer als je bij die elf hoort", vertelt bestuurslid Henk Hetterscheid van de Vrolijke Drammers.

De elf kandidaten werden gepresenteerd op een beeldscherm en iedereen kreeg vrolijk commentaar. Pas kort voor de pronkzitting horen de elf wie van hen is uitverkoren om de nieuwe prins te worden.

Rob II is de nieuwe prins

Die nieuwe prins is Rob Boerstal. Hij zal dit dit jaar de feestelijkheden leiden als Rob II. Omdat hij directeur is van het installatiebedrijf voor zonnepanelen EWiS in Ede, is zijn motto ‘Opgewekt Voorop(b)!. Zijn adjudanten zijn Ruben Gasseling en Danny Heusingveld. De nieuwe hoogheid volgt Robert I op, die in 2022 prins was.

Prins Rob II kort na zijn installatie.

De Vrolijke Drammers houden voor volwassenen twee pronkzittingen omdat ze meer dan 730 leden hebben. Die zouden nooit allemaal tegelijk in de kerk kunnen. Vrijdag verzorgde Robert van Dijk een humoristisch gastoptreden als Fonske Fontenello, zaterdag Daniël Schmitz als Plantsoenmedewerker.

De nieuwe jeugdprins van de Vrolijke Drammers is Joep Peters. Hij is leerling van groep 8 van de Loilse basisschool St. Jozef. Zijn motto is ‘Wij gaan weer vol d’ran!’. Zijn adjudanten zijn Driek van Helvoirt en Tycho Wilting.

Een optreden van buutredner Niels Wanders tijdens de pronkzitting van zaterdagavond.