‘Efteling van de Achterhoek’ verrijst langs de N18: 'We willen er een prachtige beleving van maken’

Zions on tour in Eibergen: ‘Weerzien met levenden en herinnerin­gen delen’

Het zijn intensieve dagen vól indrukken. Een bont gezelschap nazaten van Joodse Eibergenaren is dezer dagen terug om mensen terug te zien en samen stil te staan bij wat ooit een bloeiende gemeenschap was. In de Tweede Wereldoorlog maakte de Shoah hier wreed een einde aan. maar wie nu leeft bewijst hoezeer er toekomst bestaat. „We blijven ontdekkingen doen!”