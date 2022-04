Eibergenaar (56) heeft schuld aan ongeval met fatale afloop tussen Ruurlo en Vorden

VIDEO Zeldzame, 400 jaar oude muntschat rolt uit de muur bij verbouwing: ‘Verstopt voor Spaanse troepen’

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog verborg een inwoner van het Gelderse stadje Bronkhorst zijn fortuin onder de vloer. Vier eeuwen later stuit een bouwvakker per toeval op de muntschat in de woning van journalist Joop Holthausen. De gouden en zilveren munten werden vermoedelijk verstopt uit angst voor plunderingen door Spaanse troepen. En zijn een flink bedrag waard.

