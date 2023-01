Eigenaar drugslab Didam liet zich niet zien, buren verrast na politie-inval: ‘We hebben nooit iets gemerkt’

Vriendin overleden Manon overspoeld met reacties: ‘Haar verhaal geeft herkenning’

Dorothée Loorbach uit Enschede is overspoeld met reacties nadat ze in de Stentor vertelde over het boek dat ze schrijft over haar overleden vriendin Manon (36) uit Zutphen. Manon koos een maand geleden voor euthanasie, ze kon het leven niet meer aan na een een jeugd vol misbruik en mishandeling binnen het gezin.

9 januari