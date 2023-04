Einde ‘Lourdes aan de IJssel’ in zicht: Dora Visser-fan hoopt op wonder van boven

Parochie beaamt: kerken in Olburgen, Vierakker en Borculo snel dicht

OLBURGEN - Het parochiebestuur van 12 Apostelen, waar twaalf katholieke kerken in met name de gemeente Bronckhorst onder vallen, beaamt dat de godshuizen in Olburgen, Vierakker en Borculo al snel sluiten. Vanaf 1 januari 2023 worden in deze kerken geen weekendvieringen meer gehouden onder leiding van een pastoor.