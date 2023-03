Eindelijk weer bouwen in Baak, dorp krijgt er 46 huizen bij: ‘Senioren en starters kunnen nu geen kant op’

Na een jarenlange ‘bouwstop’ krijgt Baak er eindelijk nieuwe woningen bij. Een belangrijke doorbraak, vindt voorzitter Tanja Bela van dorpsraad Baaks Belang. Ze hoopt dat meer ‘Boaksen’ zo in het dorp kunnen blijven of terugkeren.

,,Alleenstaande senioren met een eengezinswoning kunnen nu geen kant op als ze in het dorp willen blijven en gelijkvloers willen wonen. Ook voor starters is er niets”, signaleert Bela.



Maar dat gaat veranderen, nu de gemeente Bronckhorst wil meewerken aan een bouwplan voor maximaal 46 woningen. Die moeten op grond van voormalige Tuinderij Hubers komen, aan de Vordenseweg, tussen de Van der Heijdenstraat en Huis Baak. Als alles meezit hoopt de ontwikkelaar in 2025 te kunnen bouwen.

De woningen komen aan een nieuwe weg, in het verlengde van de Van der Heijdenstraat, parallel aan de Vordenseweg. De toekomstige huizen vormen als het ware de nieuwe rand van Baak. Het aanpalende evenemententerrein maakt geen deel uit van de ontwikkeling.

Het project krijgt een mix van rijwoningen, twee-onder-een-kap, en vrijstaande woningen. Hoe de verdeling precies wordt, hangt af van de behoefte.

In elk geval komen er acht sociale huurwoningen en ongeveer twee derde van het plan bestaat uit woningen met een verkoopprijs onder de 355.000 euro of een huurprijs onder de 1050 euro per maand. Ook is in het plan ruimte voor de verkoop van vrije kavels.

Aan de kant van Huis Baak, dat dicht bij de beoogde woningbouwlocatie ligt, wordt extra aandacht besteed aan de uitstraling van de woningen.

,,We zijn hier best een beetje trots op”, zegt dorpsraad-voorzitter Bela.

Want het was Baaks Belang dat drie jaar geleden de discussie over woningbouw in het dorp aanzwengelde. Directe aanleiding was het tekort aan sociale huurwoningen. ,,Op één woning van Sité kwamen dan wel 150 inschrijvingen. Eén persoon was blij, maar 149 anderen teleurgesteld.”

In Bronckhorst heerste destijds nog de ‘krimpgedachte’, herinnert Bela zich. ,,Wat woningbouw betreft kon niets.”

‘Betaalbare woningen waren het uitgangspunt’

,,Het zou mooi zijn als we mensen met een binding met Baak hier kunnen houden. Maar daar kun je niet echt op sturen. En daar gaan wij als Baaks Belang ook niet over. De bouw van betaalbare woningen is voor ons het uitgangspunt. En daar wordt in onze ogen aardig in voorzien. Er is voor ieder wat wils.”

Bij Herfkens in Baak is dinsdag 28 maart een nadere toelichting op het plan door de projectontwikkelaar en de gemeente. Er is vrije inloop tussen 19.30 en 21.00 uur.

Inmiddels heeft de gemeente Bronckhorst haar woningbouwambities fors bijgesteld en is het ‘krimpdenken’ overboord gegooid. De gemeente wil er tot 2030 tussen de 1700 en 2200 woningen bij bouwen.

