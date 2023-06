Ergens moet een Achterhoekse vlag liggen. Maar waar?

Buurman Jan is ziek door geiten, toch komt er nóg een huis naast de stal: 'Doe het niet'

Een geitenboerderij beginnen is streng verboden in heel Gelderland: te gevaarlijk voor omwonenden. Bij geitenboerderijen is immers verhoogde kans op longontsteking. Tegelijk geven gemeenten volop vergunningen voor woningbouw vlak bij al bestaande geitenboerderijen. Hoe kan dat?