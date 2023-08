Euforie is verdwenen bij De Graafschap na mokerslag FC Emmen

Reeverpop Harfsen nu legaal: ‘Het podium en de brandblus­sers komen niet meer uit eigen schuur’

Reeverpop in Harfsen is terug van weggeweest. Hoewel, als je kijkt naar de vergunning is het festival juist helemaal nieuw. Dezelfde vriendengroep als destijds organiseert het. Nu legaal. Daarvoor moeten ze wel het bos uit. ,,Die bospaadjes zijn te smal voor de hulpdiensten. Daar moeten we nu rekening mee houden.”