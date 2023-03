Familie Veenhuis voor tweede keer in vier jaar door brand getroffen: ‘Dit is niet te bevatten’

met video Grote brand in bedrijfs­pand in Zelhem geblust door brandweer­korp­sen uit wijde regio

In een bedrijfspand aan de Nijverheidsweg in Zelhem heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een grote brand gewoed. Volgens de veiligheidsregio brak de brand rond 03.15 uur uit in een werkplaats/spuiterij in het gebouw. De brand was na ongeveer twee uur onder controle.